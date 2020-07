Milan, l’ex centrocampista De Ascentis compie 44 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda e si festeggia il compleanno di Diego De Ascentis.

L’ex centrocampista, nativo di Como, spegne 44 candeline. Per De Ascentis una stagione in rossonero, nel 1999/2000. In totale quell’anno collezionò 26 presenze in totale, senza mai andare in gol. Chiuso da Demetrio Albertini, De Ascentis era un ottimo ricambio nel ruolo di regista davanti alla difesa. La nostra redazione augura all’ex giocatore anche del Torino e del Livorno un felice compleanno.

