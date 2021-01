Milan, Lentini: “Per Belotti in rossonero bisogna capire le sue ambizioni”

MILAN NEWS – Il mercato di gennaio è iniziato, ma il Milan sembra intenzionato a non modificare troppo la squadra, acquistando solo un difensore e un centrocampista, cedendo magari qualche esubero nel pacchetto arretrato. Bisogna però pensare già al futuro e quindi a un attaccante. Piace molto Andrea Belotti, capitano del Torino, che però è quasi inarrivabile: ha una clausola da 100 milioni e i granata non hanno mai aperto a una cessione per meno.

Delle possibilità di vedere il classe 1993 in rossonero ha parlato Gianluigi Lentini, che col Milan ha giocato per quattro stagioni, dal 1992 al 1996. Ecco le sue parole a TuttoMercatoWeb: “Ha dimostrato di essere un grande attaccante, capace di segnare con una regolarità impressionante e ora sta diventando anche uomo assist: ha sempre giocato per la squadra, ma in queste ultime uscite ha fornito anche passaggi vincenti. Non possiamo prevedere il futuro, bisognerà capire quali saranno le ambizioni di Belotti e del Torino. Sicuramente il club dovrebbe puntare a qualcosa di più della salvezza”.