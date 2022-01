Milan, Legrottaglie: “Ibrahimovic non è così duro, ha un cuore dolce”

Legrottaglie, ex difensore del Milan e vecchio compagno di Ibrahimovic, ha parlato del centravanti milanista. Le sue parole.

Ha giocato nel Milan solo per sei mesi, Nicola Legrottaglie, con una sola presenza e pochi minuti, che però lo ha portato a vincere lo Scudetto in quell'anno, in cui in squadra c'era anche Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 che è ancora rossonero. Sono stati compagni e sono buoni amici. Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex difensore ha parlato proprio di Ibrahimovic, così: "Il campionato italiano non si gioca a un livello di ritmo altissimo, magari Ibrahimovic avrebbe fatto più fatica in un altro contesto. Lo conosco bene, non è così duro come vuol far credere e dentro ha un cuore dolce". Segui live il match Milan-Juventus con la nostra cronaca testuale >>>