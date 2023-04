Milan-Lecce, pienone a ‘San Siro’: il dato sugli spettatori | PM NEWS

Dopo le anticipazioni che avevamo dato nella giornata di ieri, il dato è stato confermato. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, è confermato il pienone a 'San Siro'. Gli spettatori accorsi per vedere Milan-Lecce sono 72.614, a dimostrazione della crescente passione per il Diavolo in questa stagione. Il totale degli incassi è di 2.115.012 euro. Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in tv o in diretta streaming >>>