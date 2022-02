Milan, Leao non si ferma più: è tra i migliori under 23 della settimana

Delphlyx, piattaforma di scouting, esalta Rafael Leao, attaccante del Milan che sta facendo benissimo in questa stagione

Che stagione per Rafael Leao. L'attaccante del Milan ha cambiato completamente passo con gol e assist, così come è successo nella partita contro la Sampdoria. Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le statistiche di Delphlyx, nota piattaforma di scouting nel mondo del calcio. Delphlyx ha stilato la top 11 della settimana, selezionando i migliori under 23 dei top 5 campionati: tra questi c'è Rafael Leao, che oltre al gol, ha fatto impazzire la difesa della Sampdoria. Vediamo insieme tutta la formazione.