Milan, costo di Leao aumentato a bilancio? Ecco il motivo

Rafael Leao è uno dei giocatori più importanti di questo Milan . Non a caso i rossoneri lo hanno blindato con un rinnovo importante. Rafa ha spesso trascinato la squadra meritando la riconferma a cifre superiori ripsetto al precedente contratto. Il costo a bilancio del portoghese potrebbe essere cambiato in questa stagione. Ecco il motivo.

Milan, il costo di Leao a bilancio

Come riportato da Radio Rossonera il costo a bilancio del Milan di Rafael Leao sarebbe aumentato di circa 20 milioni di euro. Questo, si legge, farebbe pensare che tra i rossoneri e il Lille ci sia stato un accordo sulla rinegoziazione della Sell on Fee precedentemente ottenuta dal club francese sulla futura rivendita del calciatore. Per fare ciò, avrebbe ricevuto un pagamento di un cifra che sarebbe molto vicina alla multa che Leao e il Lille dovrebbero riconoscere allo Sporting Lisbona. Queste informazioni andranno del tutto verificate quando uscirà il documento ufficiale del nuovo bilancio del Milan. LEGGI ANCHE: Tonali e Zaniolo via dal ritiro. La Procura notifica atti di indagine