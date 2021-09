Milan-Lazio, Zaccagni: “Ho già esordito in Serie A a San Siro contro l’Inter”

Domani Zaccagni è pronto a esordire con la nuova maglia biancoceleste in Milan-Lazio. Ne ha parlato. Ecco cosa ha detto a riguardo.

Alla vigilia di Milan-Lazio ha parlato Mattia Zaccagni, classe 1995 e nuovo acquisto della formazione biancoceleste. In conferenza stampa si è presentato lui e non Maurizio Sarri, allenatore dei capitolini. Domani per lui sarà il match d'esordio con la maglia biancoceleste, anche se non da titolare. Ecco le sue parole in conferenza.