Milan-Lazio, Pioli: “Centrocampo a tre possibile, ma non domani”

Domani si giocherà Milan-Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Il tecnico si è soffermato anche sul centrocampo e sulle possibilità di cambiare, oltre che sull'importanza che avrà domani. Parte dal centrocampo a tre: "Può essere un'alternativa, ma c'è bisogno che i centrocampisti siano al massimo della condizione. Abbiamo recuperato Franck, Bennacer ha giocato in nazionale, Bakayoko non è ancora al 100%. Quando avrò tutti nelle migliore condizioni è possibile. È importante avere un gruppo con lo stessa condizione. L'anno scorso la turnazione è un po' saltata per gli infortuni, ma nella mia testa ci sono cambi partita per partita. Ho tanti giocatori forti e la squadra ha bisogno di prestazioni forti. La mia idea è quella di mettere in campo di partita in partita la miglior formazione possibile. Può essere tanto che manterrò lo stesso undici, così come potrei cambiare più giocatori. Domani ci saranno duelli importanti che ti permettono di vincere e di perdere. Ci vorrà molta attenzione. Loro sono molto forti, ma sono forti anche i mei giocatori".