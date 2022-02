Milan-Lazio, Gabbia out: il difensore sta curando una fascite plantare | PM

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Matteo Gabbia è out per la sfida tra Milan e Lazio perché sta curando una fascite plantare

E' iniziata da pochi minuti Milan-Lazio, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Non è presente né in campo né in panchina Matteo Gabbia. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', il difensore è assente in quanto starebbe curando una fascite plantare.