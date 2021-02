Milan, la CNN su Ibrahimovic: “E’ come Tom Brady e Serena Williams”

Milan, la CNN elogia Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sempre più eterno. Lo svedese, in occasione del match contro il Crotone, ha prima raggiunto poi sfondato il muro dei 500 gol con i club in cui ha giocato in carriera. Un traguardo incredibile arrivato alla veneranda età di quasi 40 anni. Nonostante non sia proprio giovanissimo, Ibra ha avuto il merito di aver risollevato la squadra rossonera, portandola addirittura a lottare per la conquista del campionato. Le sue gesta vengono ammirate non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, dove la ‘CNN’ ha speso parole al miele per lui. La nota emittente americana lo paragona a Tom Brady, fresco vincitore del Superbowl, e a Serena Williams. Tutti e tre sono delle vere e proprie icone nei rispettivi sport e hanno in comune un’età non più particolarmente verde. Il primo ha 43 anni, la seconda 39.

