Milan, Kolo Muani a gennaio? Difesa, arriva una proposta. Sì di Botman

Calciomercato in primo piano in casa Milan. Tra le notizie principali c'è il possibile arrivo a gennaio di Randal Kolo Muani, attaccante del Nantes. Un'operazione possibile? Noi di PianetaMilan.it abbiamo scoperto qualcosa in più. Attenzioni rivolte, ovviamente, anche in difesa, dove è sempre aperta la caccia al sostituto di Simon Kjaer. C'è un nome nuovo sul piatto dei rossoneri, ma la proposta al momento non scalda particolarmente. Se il Lille oppone resistenza per Sven Botman, il giocatore avrebbe già dato il via libera al possibile trasferimento. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!