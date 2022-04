Milan, finalmente Kjaer: torna a Milanello in attesa di scoprire il suo futuro

Simon Kjaer è tornato ad allenarsi a Milanello dopo l'infortunio al ginocchio: in attesa del suo recupero, ecco cosa gli preserverà il futuro

Enrico Ianuario

Torna il sorriso a Simon Kjaer, il quale è tornato a Milanello a lavorare per recuperare il prima possibile. Secondo 'gazzetta.it', il difensore danese, una volta rientrato a pieno regime, dovrà fare i conti con la folta concorrenza nella retroguardia rossonera. L'addio sempre più probabile di Alessio Romagnoli potrà fare in modo che il club di via Aldo Rossi possa tentare l'assalto nei confronti di Sven Botman. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi incontri con i suoi agenti, con i quali si è anche trovato un accordo. Il capitano rossonero, d'altra parte, non lancia segnali di un possibile rinnovo, con l'ultimo incontro tra il club e il suo procuratore, Mino Raiola, avvenuto a novembre.

Dunque, Kjaer tornerà e vorrà riprendersi in mano il Milan. Grazie a lui e a Fikayo Tomori, quest'ultimo arrivato a Milanello nel gennaio del 2021, i rossoneri hanno trovato una solidità difensiva che mancava da anni. Anche grazie a questa, il Diavolo è tornato a casa sua, ovvero in Champions League. Potrebbe non bastare il semplice recupero, proprio perché c'è da fare i conti anche con un altro compagno di reparto che sta facendo veramente molto bene.

Si tratta di Pierre Kalulu, il giovanissimo difensore che, tra l'altro, ha anche tolto il posto al capitano Romagnoli. Con lui in campo il Milan non ha subito gol nelle ultime tre partite di campionato. Non male, assolutamente. I tifosi rossoneri, in ogni caso, aspettano a braccia aperte il ritorno a pieno regime di Simon Kjaer, il quale ha dichiarato pochi giorni fa a 'Ekstra Bladet' che 'presto entrerà nella fase in cui il ginocchio gli permetterà di fare tutto'. Milan, le top news di oggi: esclusiva Scanzi, bomba dalla Spagna.

