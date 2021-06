Milan, Kessie tratta il rinnovo: c’è distanza tra domanda e offerta

Trattativa in corso per il prolungamento di contratto a Kessie col Milan, ma al momento c'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta.

Si continua a parlare con Franck Kessie in casa Milan. Obiettivo: rinnovo di contratto. Dopo i due precedenti di questa estate, i rossoneri non vogliono essere colti nuovamente impreparati. Dunque o si deciderà di rinnovare a ogni costo o se non si troverà un accordo prima, in questa sessione verrà ceduto per 55 milioni. Secondo quanto riferisce Mediaset, la trattativa è ancora in corso, ma non è semplice: c'è ancora distanza tra le parti. Il Milan offre 3,8 milioni all'anno più bonus, mentre Kessie chiede ben 6 milioni a stagione. Tutto può succedere. Di certo, l'ivoriano classe 1996 è ormai un elemento fondamentale per i rossoneri, che non possono permettersi di perderlo. Leggi la nostra intervista esclusiva di oggi >>>