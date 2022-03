Tante le notizie in questa mattina del 16 marzo 2022 sul Milan. In primo piano c'è ovviamente l'addio di FranckKessie, che, al termine della stagione, si trasferirà al Barcellona. Tutti i media spagnoli, infatti, riportano l'accordo raggiunto tra il centrocampista e i catalani. Attenzione inoltre al mercato in entrata, con un colpo molto interessante e con il rinnovo di Rafael Leao. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.