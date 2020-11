Milan, Kessie in gol nell’1-1 tra Costa d’Avorio-Madagascar

Kessie ancora a segno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ancora in gol il centrocampista del Milan Franck Kessie, che nel match odierno tra Costa d’Avorio e Madagascar ha segnato il momentaneo 1-0 su calcio di rigore. Il tutto in attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic, anche in rossonero, concederà all’ex Atalanta la possibilità di presentarsi dal dischetto la prossima occasione. La gara di Kessie è durata 83 minuti e il risultato finale del match, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022, è stato di 1-1.

