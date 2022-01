Milan, Kalulu non è più una sorpresa: capolavoro di Maldini e Massara

Non si può più parlare di sorpresa per Pierre Kalulu. Il difensore francese è ormai una realtà di questo Milan: un vero e proprio capolavoro

Nell'estate del 2020, quella di un post-lockdown salvifico per il Milan, la dirigenza mette a segno un colpo tanto silenzioso quanto intelligente. Dal Lione arriva un certo Pierre Kalulu a parametro zero, un giocatore che non ha mai esordito in prima squadra. Una mossa, ad un primissimo sguardo, abbastanza senza senso. Perché il club francese non lo ha mai fatto giocare e lo ha lasciato andare a parametro zero? Dopo quasi due anni, la domanda rimane irrisolta. Soprattutto perché Kalulu ha dimostrato un'affidabilità davvero difficile da prevedere .

Il classe 2000, preso come terzino destro, si è molto presto trovato in campo per mettere una pezza all'emergenza difensiva. Stefano Pioli lo utilizza, a sorpresa, come centrale difensivo. Le sue prime prestazioni testimoniano come questa non sia una mossa a sorpresa. L'ex Lione mostra fin da subito grande personalità negli interventi e una disciplina tattica invidiabile. Con il passare dei mesi le conferme arrivano puntuali e la sua crescita è costante. La scorsa partita contro la Roma, in coppia con Matteo Gabbia, lo elevano a leader difensivo assoluto. la sua risposta? Positiva come sempre. Adesso è diventato una risorsa importantissima e guai a parlare ancora di giovane emergente.