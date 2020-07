MILAN NEWS – Milan-Juventus sarà una gara ricca di gol? A giudicare dai dati non dovrebbe essere affatto così. Le due squadre, infatti, sono quelle che hanno subito meno gol nel 2020 in Serie A. I bianconeri sono la miglior difesa in questa speciale classifica, con soli 9 gol di passivo, mentre il Milan ne ha subiti 13.

