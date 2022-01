Milan-Juventus, Bennacer torna subito a disposizione di Pioli

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato eliminato dalla Coppa D'Africa: l'algerino potrebbe essere a disposizione per la Juve

Certo, Bennacer deve affrontare il viaggio dal Camerun, ma non sono previste quarantene. Il centrocampista non ha smesso inoltre di allenarsi e quindi la sensazione è che Pioli lo accolga subito in gruppo. Il tecnico, però, è allo stesso tempo prudente e dunque è probabile che contro i bianconeri opti per Bakayoko dal primo minuto. In ogni caso, considerando l'assenza di Kessie, il ritorno dell'ex Empoli è fondamentale. Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.