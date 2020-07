Milan-Juventus 4-2, i rossoneri la ribaltano in 5 minuti

MILAN NEWS – Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il match di San Siro tra Milan e Juventus si vivacizza nella ripresa con i bianconeri che sbloccano la gara dopo appena due minuti. Fantastico il guizzo di Rabiot che prende palla a metà campo, galoppa fino al limite dell’aria facendo partire un mancino imparabile per Donnarumma. Juve in vantaggio e subito dopo allunga con Ronaldo, 26esimo centro in campionato, che sfrutta al meglio il goffo errore di Kjaer e Romagnoli.

Sembra la più classica delle pratiche archiviate con un uno-due che metterebbe in ginocchio anche il gigante Golia. Ma così non è. Un rigore concesso da Guida per mani di Bonucci dopo averlo rivisto al VAR riapre il match. Ibra dagli 11 metri non sbaglia e spiazza Szczesny. I rossoneri a questo punto si ringalluzziscono e provano ad alzare i ritmi. Passano pochi giri di lancetta e la difesa della squadra di Sarri si imbambola a guardare i fraseggi tra Kessie e Ibrahimovic, con l’ivoriano che arriva in area e segna la rete del 2-2.

E’ 2-2! Ma il Milan non si accontenta. Rafael Leao da poco entrato in campo, recupera un palla vagante dopo un fallo di Rugani su Rebic lasciato correre per la regola del vantaggio. Il portoghese entra in area e col destro batte il portiere bianconero sul suo palo (decisiva una deviazione di Rugani). Finita qui? Macché. La Juventus si riversa in attacco nel tentativo di riprendere il pareggio, ma dall’altra parte Alex Sandro combina un errore da matita blu e serve involontariamente Bonaventura, il quale mette Rebic davanti al portiere: è 4-2 del croato! Undicesima rete stagionale.

Termina con una vittoria incredibile per i rossoneri che dimostrano di essere la squadra più in forma del momento, subito dietro all’Atalanta. Tredici punti in 5 partite dopo il lockdown, unica macchia il pareggio 2-2 di Ferrara. Ora il Milan occupa momentaneamente il quinto posto in campionato e sabato sera sarà di scena a Napoli.

