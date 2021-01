Milan-Juve, Di Biagio: “Le assenze di Rebic e Krunic non influiranno”

MILAN NEWS – È un ex Inter ed è poco tempo fa stato commissario tecnico della Nazionale Under 21. Stiamo parlando di Luigi Di Biagio, che ai microfoni di Sky ha parlato delle assenze di Ante Rebic e Rade Krunic in vista di Milan-Juve di questa sera. Il croato e il bosniaco classe 1993 sono risultati positivi al Coronavirus. Ecco le parole di Di Biagio: “Non penso cambi molto, anche se sono due giocatori importanti. È evidente che per il Milan sarebbe stato meglio se ci fossero stati”.

