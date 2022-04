Milan-Investcorp, trattativa molto seguita negli Emirati Arabi Uniti | News

La trattativa tra Investcorp e il Fondo Elliott per acquistare il Milan sarebbe molto seguita negli Emirati Arabi Uniti: ecco il motivo

L'interesse del possibile acquisto del Milan da parte di Investcorp sta attirando l'attenzione di tutta l'opinione pubblica. In particolar modo, negli Emirati Arabi Uniti si segue con molto interesse questa trattativa tra il fondo mediorientale e il fondo Elliott. I rossoneri sono molto seguiti nella Regione MENA (che sta per Middle East and North Africa) come testimoniano il seguito di 500mila persone durante le partite, per un complessivo di quasi 15 milioni da inizio stagione. Inoltre negli Emirati Arabi Uniti un abitante su quattro è tifoso del Milan (circa 2.5 milioni su 9.89 milioni).