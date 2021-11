Milan-Inter, un derby per tutti: ecco la speciale iniziativa del club

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso una bella iniziativa in vista del derby contro l'Inter. Ecco il comunicato

In particolare, il servizio di audiodescrizione per tifosi non vedenti e ipovedenti, che rientra nel più ampio programma di accessibilità "Il Milan per tutti", avrà domenica uno speciale riguardo ai tifosi Under 18: il Club infatti garantirà a loro la priorità nell’assegnazione degli ingressi appartenenti al settore dedicato all'audiodescrizione. La procedura per poter fruire del servizio rimane la stessa utilizzata nelle gare casalinghe disputate finora, ovvero l'invio di una mail all'indirizzo sansiropertutti@istciechimilano.it.