Milan-Inter, dentro Milano striscione della Curva Sud contro Calhanoglu

La Curva Sud ha appeso uno striscione contro Calhanoglu per le vie di Milano. Ecco le foto e il contenuto. Messaggio durissimo dei tifosi.

Un gol da ex nel Derby sotto la Curva Sud con esultanza polemica nei confronti dei tifosi rossoneri per Hakan Calhanoglu, turco classe 1994 passato recentemente in nerazzurro a parametro zero, nel Milan-Inter di ieri. Un tradimento che i tifosi non hanno apprezzato, tanto da riempirlo di fischi e cori ieri sera. Calhanoglu ha esultato contento di aver portato in vantaggio la propria squadra con un calcio di rigore, ma è stato immediatamente ridimensionato dal pareggio rossonero che lascia l'Inter a -7 in classifica e da una prestazione decisamente insufficiente, probabilmente causata anche dai tanti fischi rossoneri.