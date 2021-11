Milan-Inter, Calhanoglu continua a provocare su Instagram | Video

Gol su rigore per Calhanoglu in Milan-Inter con esultanza provocatoria, che continua anche sui social. Ecco il video e il commento pubblicati.

Un gol su calcio di rigore sotto la Curva Sud per Hakan Calhanoglu nel Milan-Inter di ieri, con tanto di esultanza provocatoria con le orecchione e baci alla Curva Nord, che però non hanno fruttato molto. I nerazzurri escono con un pugno di mosche in mano: il Derby finisce 1-1 ed è un pareggio che sta molto meglio alla prima squadra di Milano, che resta prima in classifica e con i cugini a -7. Inoltre, lo stesso Calhanoglu è stato subissato di fischi e cori dall'inizio alla fine, che hanno certamente minato la sua prova, decisamente insufficiente rigore a parte. Insomma, una prestazione non all'altezza e un risultato negativo. Eppure, il turco classe 1994 ha deciso di pubblicare su Instagram un video del suo gol, accompagnato da un commento ancora provocatorio: "I M Hakan, I M Inter". Una scelta un po' bizzarra, che avrebbe avuto un senso in caso di vittoria, ma non così. Ricorda un po' il video del gol contro il Sassuolo dello scorso anno che aveva pubblicato invitando tutti al silenzio nei suoi confronti. Peccato che quella partita il Milan l'aveva persa... Insomma, anche sui social Calhanoglu non se la cava proprio benissimo... Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>