Milan, infortuni Bakayoko e Krunic: incerti i tempi di recupero / News

Tra tanti giocatori indisponibili, il Milan non potrà contare su Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko contro la Juventus. Le ultime sugli infortuni

Come successo per buona parte dello scorso anno, il Milan si ritrova a fare la conta degli infortuni. Nuova stagione, stessa sfortuna si potrebbe dire. Tra i giocatori indisponibili ci sono Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic. Il primo ha lasciato il campo contro la Lazio pochi minuti dopo il suo ingresso a causa di una soffusione emorragica al soleo. Il secondo, invece, si è infortunato nel riscaldamento di Francia-Bosnia. Secondo quanti riferisce 'Tuttosport' è difficile ipotizzare una data di rientro per entrambi. Si valuteranno le condizioni dei due giorno per giorno.