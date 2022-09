Milan, la conta degli infortunati per Empoli: chance per Calabria e Rebic

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, procede a Milanello il lavoro personalizzato di recupero sia per il capitano del Milan , Davide Calabria , che per l'attaccante Ante Rebic . Il primo ha buone chance di poter giocare ad Empoli; il secondo è ancora in dubbio.

Proiettandosi leggermente più in là, sembrano arrivare buone notizie per il centrocampista Sandro Tonali che, stando alla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere schierato titolare già a partire dal match di Champions League contro il Chelsea. Il Chelsea è anche l'obiettivo di Divock Origi che comunque, a meno di clamorose sorprese, non farà parte dei convocati per Empoli. Leggi qui le TOP NEWS di questa mattinata rossonera>>>