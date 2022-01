Milan, il retroscena del rifiuto di José Mourinho | News

Come annunciato da José Mourinho al termine di Milan-Roma, tre anni fa i rossoneri cercarono l'allenatore portoghese: ecco il retroscena

Non sono passate inascoltate le parole pronunciate da José Mourinho al termine della sconfitta della sua Roma contro il Milan. L'allenatore portoghese, durante la conferenza stampa post gara, ha dichiarato che la squadra italiana ad averlo cercato tre anni fa fu proprio il Milan. L'edizione odierna de 'Il Corriere' svela questo clamoroso retroscena. Dopo le dimissioni di Rino Gattuso nell'estate del 2019, i dirigenti rossoneri andarono a Londra per avviare un contatto, seppur superficiale, con l'ex allenatore dell'Inter. Non risulta nessuna offerta ufficiale, ma è stato lo stesso Mourinho a rifiutare l'interesse del Diavolo, il quale virò poi su Marco Giampaolo. Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.