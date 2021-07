Milan, il grande colpo di mercato arriva dagli sponsor

Il mercato del Milan passa anche dai nuovi, ricchi sponsor, che stanno aumentando di numero e peso. E con loro la capacità di spesa dei rossoneri. Il tutto in attesa del nuovo stadio di Milano..

Quattro i cosiddetti Major Sponsor, con StarCasinò, SnaiPay, Frecciarossa e DAZN, asso pigliatutto dei diritti tv del calcio in Italia. Più 12 altri Partner e 9 Supplier. Una schiera corposa di sponsor sempre in costante aggiornamento. Il Milan, insomma, è ripartito e fa sempre più gola alle grandi aziende, anche per la capacità di coinvolgere i vari sponsor in campagne pubblicitarie mirate e non solo fini a se stessi. E' questo che piace agli investitori, la capacità di mixare brand più tradizionali e conosciuti ad altri più avveniristici e settoriali, lanciandosi in campi poco battuti ma molto redditizi, come dimostra il recente rinnovo di partnership con ROInvesting, che utilizza innovative piattaforme di trading per migliorare l'esperienza del trader sui mercati e aiutare l'utente medio ad orientarsi nei mercati finanziari e le nuove cryptovalute (Prova qui ROInvesting)