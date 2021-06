Milan, il 30 giugno la deadline per la risposta di Calhanoglu

Entro fine mese Calhanoglu dovrà dare una risposta al Milan per il rinnovo. Poi, i rossoneri vireranno su altri profili.

Passano i giorni, ma ancora Hakan Calhanoglu non ha dato una risposta al Milan per quanto riguarda il rinnovo di contratto. I rossoneri hanno presentato un'offerta da 4 milioni al turco classe 1994, ma Calhanoglu ha chiesto di potersi concentrare sugli Europei prima di dare una risposta. Oggi si giocherà l'ultima partita e, la Turchia difficilmente riuscirà a passare il turno. Ecco perché nei prossimi giorni si aspetta, finalmente, la decisione del numero 10. I silenzi e le dichiarazioni velate dovrebbero lasciare spazio agli annunci, in un senso o nell'altro. Secondo quanto riferisce SportMediaset, la deadline imposta dal club rossonero è il 30 giugno. Dopodiché, non si aspetterà più. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.