Milan, Ielpo: “Fodé sta acquistando sicurezza, ma deve ancora migliorare”

Ielpo, ex portiere del Milan, si è soffermato su Fodé, infortunato, ma in crescita. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Una buona partita per Fodé Ballo-Touré nell'ultima uscita con il Milan, in cui il terzino senegalese classe 1997 è stato probabilmente tra i migliori in assoluto. Ora però l'infortunio, a causa del brutto fallo subito sabato sera. Di lui ha parlato l'ex portiere rossonero Mario Ielpo, ai microfoni di Milan TV: “Ballo-Touré partita dopo partita sta acquistando sicurezza. Fin dal primo approccio ha fatto vedere di avere un bel cross. Ha delle doti atletiche molti importanti anche se dal punto di vista fisico mi sembra un po’ macchinoso. Deve cercare di migliorare nelle situazioni in cui viene puntato e muoversi meglio”. Segui con noi il live testuale di Milan-Torino