Milan, Ielpo e le parole di Maldini: “Kjaer? Non pensavo fosse così forte”

Milan, Ielpo e il colloquio con Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sport-Lab' in cui svela un interessante retroscena dopo un colloquio con Paolo Maldini: "Parliamo spesso di valutazione tecnico-tattiche. Gli chiesi: ma tu pensavi che Kjaer fosse così forte? Maldini rispose: "Io no, ma Massara sì. Mi disse che si poteva andare su di lui a scatola chiusa". Su Hauge, invece, gli dissi: "Oh, è buono quello"; e Maldini disse solo: "Eh". Su Brahim Diaz gli chiesi quanto pensava potesse essere forte e ne discutemmo: è fortissimo, ma a che livello può arrivare?".