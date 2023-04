Milan, ansia per le condizioni di Ibrahimovic: stop nel riscaldamento

Zlatan Ibrahimovic si è fermato nel riscaldamento pre Milan-Lecce e il Diavolo è in ansia per le sue condizioni

Dopo essere rientrato tra i convocati dopo circa un mese, Zlatan Ibrahimovic deve fare i conti con un altro guaio fisico. Come riferito da Sky, infatti, l'attaccante svedese si è fermato nel corso del riscaldamento pre Milan-Lecce e pare abbia un problema al polpaccio. Al momento non si sa di più in merito alle sue condizioni, ma i prossimi giorni potrebbero essere fondamentali per capirne di più. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>