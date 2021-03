Milan, Ibrahimovic meglio di Shevchenko: i numeri del record / News

Zlatan Ibrahimovic, con la rete contro la Fiorentina, ha battuto l'ennesimo record facendo meglio di André Shevchenko

Zlatan Ibrahimovic non ha la minima intenzione di fermarsi. Oltre ad aver aperto le danze contro la Fiorentina, lo svedese ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua splendida carriera. Secondo quanto riferisce 'Opta', portale specializzato in statistiche sul calcio, Ibra è il primo giocatore del Milan ad aver segnato 15 gol nelle sue prime 15 presenze in Serie A. Il record apparteneva ad Andriy Shevchenko che, nello stesso arco di partite, si fermò a 14 centri nella stagione 2003/2004, quando si laureò capocannoniere. Intanto Ibrahimovic ha parlato dal ritiro della nazionale: occhio alle dichiarazioni sul futuro