Milan, Ibrahimovic infortunato? Ecco come stanno le cose | PM NEWS

Nelle ultime ore tra i tifosi del Milan è cresciuta l'ansia per un possibile infortunio a Zlatan Ibrahimovic. Ecco come stanno le cose

Piccolo giallo in casa Milan. Nelle ultime ore in Svezia, si è parlato di un possibile infortunio di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante, infatti, ha interrotto l'allenamento dopo soli quindici minuti, con i tifosi rossoneri che si sono subito allarmati. A rassicurare tutti ci ha pensato Janne Andersson, ct della Svezia, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: "Sono passati solo due giorni dall'ultima partita, qualcuno ha lasciato subito l'allenamento di oggi, altri un po' dopo, ma era tutto pianificato. Ibrahimovic? Zlatan non è infortunato, era pianificato che dovesse solo fare il riscaldamento e poi andare a fare un lavoro defaticante".