Milan-Hellas Verona, Juric: “Voglio lo stesso spirito visto con la Juventus”

MILAN NEWS – Se i rossoneri devono pensare all’impegno di Europa League, c’è invece Ivan Juric che dopo la vittoria di ieri col Benevento può già concentrarsi su Milan-Hellas Verona, che si giocherà domenica sera. L’allenatore degli scaligeri si è già proiettato sulla sfida di San Siro e ha commentato così ai microfoni di tuttohellasverona.it: “Loro hanno costruito la squadra in due o tre anni e ora stanno raccogliendo i frutti. Noi però dovremo giocare come sappiamo. Voglio rivedere questo stesso spirito, quello già messo in campo contro la Juve a Torino. Affrontare partite così è sempre entusiasmante, i ragazzi dovranno essere carichi e giocare una grande gara”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>