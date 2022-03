Milan, parla Giroud e si lavora sul mercato: spunta un nome nuovo

Tante le notizie in questa mattina del 23 marzo 2022 sul Milan, soprattutto di mercato. Con la sosta delle nazionali richiama sempre un po' di notizie di questo genere, con il Diavolo che segue diversi giocatori. Ci saranno molte operazioni da fare in estate comunque e il Milan sta già lavorando da un po' per costruire una squadra vincente. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.