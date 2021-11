Milan, Giroud e Sheva indicano la strada. Mercato, talento dalla Spagna

In casa Milan si pensa al derby di domenica contro l'Inter. I rossoneri non solo vogliono mantenere il primato, ma anche mandare i nerazzurri a -10. Parlano sia Giroud e sia Tatarusanu. Intanto c'è sempre più distanza tra il club rossonero e il Franck Kessie per il rinnovo di contratto. Sempre a proposito di calciomercato, Maldini e Massara pensano a un grande talento.