Milan, Giroud convocato nella Francia: sostituirà Benzema infortunato

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato convocato dalla Francia per le amichevoli contro Costa d'Avorio e Sudafrica. K.o. il madridista

Olivier Giroud , attaccante del Milan , è stato convocato da Didier Deschamps , Commissario Tecnico della Francia , per le prossime due amichevoli previste il 25 marzo e il 29 marzo rispettivamente contro Costa D'Avorio e Sudafrica .

Il numero 9 rossonero rileverà Karim Benzema , il quale ha dovuto dare forfait in seguito ad un problema accusato nell'ultimo match di Liga giocato con il Real Madrid contro il Maiorca .

Giroud mancava da un po' del giro dei 'Bleus'. Sin da quando, infatti, Deschamps aveva deciso di convocare nuovamente Benzema in Nazionale, aveva accantonato il bomber del Diavolo. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>