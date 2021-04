Milan-Genoa, Padovan: “La qualità rossonera si è vista a sprazzi oggi”

Dopo Milan-Genoa ha parlato Padovan, giornalista e allenatore, che ha sottolineato come si potesse far meglio in contropiede.

Una bella vittoria in Milan-Genoa per la squadra rossonera, che si è imposta per 2-1. Una vittoria meritata, ma anche molto sudata. I rossoneri sono passati in vantaggio e dopo sono stati raggiunti sul pareggio. Un autogol ha riportato il Diavolo avanti, ma il Milan aveva avuto tante occasioni per segnare, non sfruttate. Dopo il match, ai microfoni di Sky, ha parlato Giancarlo Padovan, che ha analizzato così la sfida: "Serve un Milan migliore per andare in Champions League. Il Milan ha fatto qualcosa in più, ma il Genoa è andato più volte vicino al pareggio. La qualità del Milan oggi si è vista a sprazzi. In contropiede poteva essere più incisivo, ma si è arroccato spesso dietro la linea della palla senza grandi possibilità di uscire. Il Milan aveva la partita in pugno e l'ha riaperta. Ha qualche piccolo problema psicologico sul rendimento in casa e questo l'ha influenzato". Per gli highlights della partita tra Milan e Genoa di oggi clicca qui >>>