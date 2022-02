Milan, Gazidis: “Siamo una famiglia da 500 milioni di persone”

Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato di moltissimi temi caldi. Ecco tutte le sue dichiarazioni, dallo stadio ai tifosi.

Stefano Bressi

Torna a parlare Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, che ha toccato moltissimi argomenti a tema rossonero ai microfoni di Gulf News. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Nel corso degli anni, Dubai è diventata una regione importante strategicamente per noi, come dimostrano le numerose partnership che abbiamo qui, tra cui il partner principale Emirates dal 2007, il partner ufficiale dell'hotel SIRO, il partner ufficiale Expo 2020 Dubai e il partner ufficiale locale Jeeny. Essere qui non solo ci dà l'opportunità di incontrare tutti questi fantastici partner, che ci permettono di essere più vicini alla nostra base locale di fan di 2,5 milioni di persone durante tutto l'anno, ma ci dà anche la possibilità di mostrare il potenziale del marchio Milan sulla scena globale di Expo 2020, promuovendo i valori positivi del calcio all'evento."

Sul nuovo stadio: "Questo è qualcosa in cui, come club, crediamo fortemente, come dimostra il progetto del nuovo stadio del Milan, che sarà il migliore e il più sostenibile in Europa e sarà anche la chiave per lo sviluppo futuro del club, della città di Milano e del calcio italiano in generale. Ospitare questo evento durante una piattaforma così potente come l'Expo è un grande motivo di orgoglio per noi, ed è in linea con la nostra ambizione generale di fissare lo standard per gli altri nel nostro settore e oltre quando si tratta di argomenti importanti come l'innovazione e la sostenibilità".

Sul Milan: "È un'enorme comunità e una famiglia composta da oltre 500 milioni di persone a livello globale. Il Milan appartiene a tutti all'interno di quella comunità ed è quindi nostra responsabilità mettere i tifosi al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo ben consapevoli di ciò che significa essere un tifoso del Milan perché tutti al club condividono l'amore e la passione per i colori rossoneri, ed è per questo che siamo così orgogliosi di essere a Dubai a rappresentare il Milan questa settimana".

Su Emirates: "Emirates è stato un partner fantastico per il club dal 2007 e dalla stagione 2010/11, è anche presente sulla parte anteriore della nostra maglia, portando il marchio alla ribalta nei cuori e nelle menti dei nostri oltre 500 milioni di tifosi rossoneri. Siamo incredibilmente orgogliosi e ci permette di essere più vicini alla nostra base di fan locali di oltre 2,5 milioni di persone solo negli Emirati Arabi Uniti, oltre a costruire connessioni con il nostro pubblico a livello globale".

Sul rapporto con i tifosi: "Al Milan, una delle nostre principali aree di attenzione è quella di costruire e rafforzare il nostro legame con la nostra base di fan globale. Sappiamo che il club non è nulla senza la lealtà e il sostegno dei suoi tifosi. Siamo consapevoli che non tutti i nostri fan avranno l'opportunità di arrivare a San Siro e vedere i loro giocatori preferiti in azione, ed è per questo che negli ultimi due anni, soprattutto sulla scia della pandemia di COVID-19, abbiamo investito molto nello spazio digitale."

Sulle responsabilità come amministratore delegato: "Io e il mio team di gestione capiamo che non stiamo solo gestendo un business, ma siamo anche amministratori di un'istituzione sociale molto importante. Dobbiamo bilanciare la necessità di avere successo in campo, di essere finanziariamente sostenibili fuori dal campo e di costruire le basi per un club di cui i tifosi possano continuare ad essere orgogliosi per le generazioni a venire".

Sugli Milan Media House: "Ci permettono di gestire l'intero processo di produzione e distribuzione dei nostri contenuti video e di essere più efficaci nel rafforzare il legame con la nostra base di tifosi internazionali. In generale, si tratta di capire dove stanno andando il calcio e l'intrattenimento, anticipando il più possibile ciò che i tifosi del futuro vorranno, ed essere in grado di adattarsi alle loro esigenze."

Sul futuro del club dopo la pandemia: "Durante la pandemia, abbiamo subito riconosciuto la necessità di essere in grado di adattarci e di essere più avanzati digitalmente per coinvolgere i tifosi in un periodo in cui il calcio negli stadi era fermo. Ecco perché abbiamo sviluppato la nostra presenza nel mondo digitale, un processo che era, e continua ad essere, una continua evoluzione, ma che è stata accelerata a causa della pandemia".

Sulla propria situazione salutare: "Sono stato fortunato, non avevo sintomi e l'ho scoperto durante un eccellente controllo di routine in Italia. Sono fortunato ad avere una diagnosi positiva e sono contento che ora sono in grado di tornare a concentrarmi a tempo pieno sui miei doveri verso il club".

Sul ritorno a San Siro dopo la brutta malattia: "Non dimenticherò mai la mia prima partita di ritorno a San Siro. Ha significato così tanto per me e la mia famiglia che i tifosi mi hanno accolto molto calorosamente con uno striscione che diceva "Coraggio e tenacia, un caldo benvenuto a casa" e cantato "Uno di noi" prima della partita. È stato un momento molto emozionante per me, che va oltre il calcio".

