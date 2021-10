Milan, Florenzi e i tempi di recupero: ecco l’obiettivo

Il Milan ha fermo ai box anche Florenzi, che si è operato al ginocchio. L'esterno spera di tornare proprio per il match con la Roma.

Tra i giocatori indisponibili in casa Milan, e che continueranno a non esserci alla ripresa, c'è Alessandro Florenzi. L'esterno classe 1991 si è operato qualche giorno fa al ginocchio per un problema al menisco e, secondo quanto riferisce il CorSport, potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli proprio in occasione della trasferta con la Roma di fine ottobre. Ovviamente il suo obiettivo è riuscire a giocare il match dell'Olimpico, visto che si tratta di una sfida speciale e ha un legame particolare con lo stadio e con tutto l'ambiente giallorosso. Anche Pioli, ovviamente, si augura che per quel momento Florenzi abbia recuperato totalmente. Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>