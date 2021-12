Milan, Floccari: “Difficile trovare una favorita per lo Scudetto”

Floccari, ex attaccante, ha parlato della lotta Scudetto che coinvolge anche il Milan, al momento primo. Ecco tutte le sue parole.

Finalmente di nuovo primo in classifica e da solo, il Milan, dopo la scorsa giornata, ma secondo Sergio Floccari è ancora presto per dire qual è la favorita per il titolo. Secondo l'ex attaccante, che ha parlato ai microfoni di DAZN, sono infatti tutte molto vicine e tutte potrebbero spuntarla alla fine. Ecco dunque tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "A questo punto della stagione è difficilissimo trovare una favorita per lo scudetto. Molto dipenderà dal percorso in Europa e chi non andrà avanti avrà sicuramente più risorse per il campionato. Vedere grande equilibrio lì davanti è una cosa bella".