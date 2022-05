Milan-Fiorentina, l’apporto di Ibrahimovic sarà fondamentale

In Milan-Fiorentina ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, anche se lo svedese partirà dalla panchina. La sua presenza è fondamentale

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese andrà in panchina contro la Fiorentina, gara in programma quest'oggi a San Siro. Al di là del campo o della panchina, l'apporto di Ibrahimovic in queste ultime gare stagionali sarà fondamentale. La pressione infatti sta salendo e dunque serve tutta l'esperienza e il carisma di Zlatan per vincere lo scudetto. Ma non è solo questione di carisma e personalità: Ibra, ad esempio, è stato decisivo a Roma con l'assist a Sandro Tonali. Intanto il Milan segue un talento molto forte