Milan – Europa League, Ambrosini: “Bisogna sistemare subito il girone”

Milan in Europa League, l’opinione di Ambrosini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, ha parlato dell’avventura del Milan in Europa League e non solo. Queste le sue parole su ‘Sky Sport’: “Il Milan deve ambire a sistemare il girone il prima possibile. Ibrahimovic viene da un periodo di inattività e stasera probabilmente giocherà. Sicuramente con l’andare delle partite ne parlerà con Pioli in base a come starà. A me piace il turnover, però deve essere fatto a step. Ricordo quando giocavo io e facevo quello che giocava insieme agli altri del turnover, mi rendevo conto che avrei avuto più difficoltà ad esprimermi in un contesto in cui tutti giocavamo insieme per la prima volta”.

