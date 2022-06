Milan, sfuma Fernandez. Colombo va in prestito, contatti con Dybala

Enzo Fernandez sfuma definitivamente: il Benfica ha comunicato l'acquisto del centrocampista del River Plate sul proprio sito. Novità importante per Lorenzo Colombo: dopo le esperienze in Serie B con le maglie di Cremonese e Spal, ecco che arriva l'opportunità in Serie A. Le parole di Hakan Calhanoglu porteranno conseguenze, mentre il Diavolo potrebbe fare davvero sul serio per Paulo Dybala. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina sul Milan!