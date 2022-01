Milan, è derby di calciomercato con l’Inter. C’è la vera alternativa a Botman

Diverse le notizie di questa mattina sul Milan. In primo ovviamente il calciomercato, con Paolo Maldini e Frederic Massara che cercano un difensore per sostituire Simon Kjaer. Il danese, come noto, starà fuori fino al termine della stagione. Non c'è solo la difesa, ma anche altri ruoli che potrebbero essere rinforzati per dare a Stefano Pioli una rosa ancora più competitiva. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.