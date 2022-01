Milan, Di Marzio: “Se si vuole vincere serve comprare un difensore”

Di Marzio, allenatore, ha parlato del Milan e delle necessità della squadra rossonera nel prossimo mercato. Ecco le sue parole.

Due titolari fuori per il Milan in difesa, almeno per il prossimo mese, dovrebbero costringere i rossoneri, secondo Gianni Di Marzio, noto allenatore, a intervenire sul mercato. Serve se si vuole puntare a vincere. Ecco tutte le sue dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Il Milan già l'anno scorso a gennaio spinse per provare a vincere, ma quest'anno no. Il Milan ha bisogno di un altro difensore, ma all'altezza di quelli che già ci sono, per lottare con l'Inter. Il Milan sta lottando per lo Scudetto grazie al gioco e al suo progetto. Se vuole vincere, deve comprare un giocatore forte".