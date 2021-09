Milan, crocevia Bordeaux: da Dugarry a Yacine Adli / News

Il Milan, sul suo sito ufficiale, ha sottolineato il filo rosso che unisce Christophe Dugarry e Yacine Adli, entrambi provenienti dal Bordeaux

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"Yacine Adli non era ancora nato nel marzo del 1996, e in realtà sarebbe venuto alla luce quattro anni e mezzo dopo. Ma nel marzo del 1996 si giocava Bordeaux-Milan, la gara di Coppa UEFA della rimonta dei francesi sul Milan, la partita in cui oltre a Zinedine Zidane (nel cui ruolo i rossoneri avevano Roberto Baggio e Dejan Savićević) spiccava Christophe Dugarry.

Prima di Adli, era stato proprio Dugarry l'ultimo giocatore passato dal Bordeaux al Milan. Con la differenza che il centravanti campione del mondo con la Francia nel 1998 è sceso subito in campo in maglia rossonera nella stagione 1996/97, mentre Adli potrà continuare a giocare e crescere ancora per un anno con i girondini.

Oggi è tutto nuovo lo stadio di Bordeaux, è il Matmut Atlantique (inaugurato come Nouveau Stade de Bordeaux), costruito in occasione di Euro 2016. All'epoca di Dugarry c'era invece il mitico, ruggente, Parc Lescure. Fu una serata shock. Ma ogni tanto rossoneri e girondini si sono poi ritrovati sulle strade del mercato. Non solo Christophe, non solo Yacine.

Nell'estate del 2008 dal Milan al Bordeaux è andato in prestito con diritto di riscatto Yoann Gourcuff. I rossoneri un anno dopo speravano di riprenderlo, ma i francesi esercitarono il proprio diritto. Diversi anni dopo, estate 2016, ecco invece un trasferimento a titolo definitivo: Jérémy Ménezda Milanello a Bordeaux".