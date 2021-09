Milan, credi allo scudetto: sette i motivi per essere ottimisti

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle ambizioni scudetto del Milan. Sono passati dieci anni dall'ultimo tricolore, ma chissà che questo possa essere l'anno giusto per tornare a vincere. Con l'Inter che sembra meno attrezzata e con la Juventus in crisi, la squadra di Pioli può allungare. Ci sono altre concorrenti, come ad esempio il Napoli, ma i rossoneri possono dire la loro. Scopriamo insieme i motivi elencati dalla rosea.