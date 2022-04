Milan, Cosmi: “Leao è un grandissimo giocatore, ma c’è un problema…”

Il tecnico Serse Cosmi, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto sul portoghese

Il tecnico Serse Cosmi è intervenuto a Sky Sport 24. L'ex allenatore del Crotone ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, che sta disputando un'ottima stagione. Il portoghese, però, può fare di più sul piano realizzativo, così come spiega lo stesso Cosmi: "Leao è un grandissimo giocatore, non ha bisogno di tanto per poter saltare l’uomo se non l’accelerazione a cui unisce qualità tecnica. Può e deve fare di più in termini realizzativi: impensabile che sia solo a 8 gol in questo campionato, ne può fare di più".Milan, le top news di oggi: esclusiva Mesbah, ultime su Botman.